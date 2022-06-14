Ветеринар Сиротина дала советы по уходу за домашними животными в жару

Ветеринарный врач Ангелина Сиротина дала рекомендации по уходу за домашними животными в жару

«Такие породы кошек, как британцы, — их лучше вычёсывать, тем самым убирая подпушек и облегчая проживание животного. Собакам тоже рекомендуется укорачивать шерсть и вычёсывать те породы, которые требуют вычёсывания», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Сиротина также напомнила, что у питомцев должны быть постоянный доступ к свежей воде и прохладное место для отдыха.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с газетой «Известия» рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак.