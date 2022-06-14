Депутат Госдумы Бурляев предложил ввести уроки трезвости в школах

Депутат Госдумы Николай Бурляев выступил с предложением ввести в российских школах уроки трезвости и здоровья.

«Я предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, а в вузах новую дисциплину «собриологию» — науку об отрезвлении общества», — заявил в беседе с RT Бурляев.

Он пояснил, что считает катастрофическим «положение в антиалкогольной политике государства».

Ранее Бурляев поднял тему борьбы с алкоголизацией населения на пленарном заседании Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить исполнение закона о запрете продажи алкоголя возле школ. Соответствующее поручение было дано комитету по безопасности и противодействию коррупции.