Терапевт Исаева напомнила о рисках жаркой погоды для гипертоников

Терапевт Ольга Исаева рассказала, что гипертоникам в жаркую погоду крайне не рекомендуется находиться на улице.

«Конечно, это гипертоники, потому что риски повышения давления у них высокие. Это, в свою очередь, может сказываться и на состоянии головного мозга — например, привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению питания сердца, спазмам коронарных сосудов. То есть в принципе эти люди в группе риска», — сказала Исаева в разговоре с РИАМО.

Она отметила, что у некоторых людей жаркая погода и повышение атмосферного давления вызывают спазмирование сосудов, приводят к скачкам давления.

Это в большей мере относится к вегетатикам, людям с пониженным давлением.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.