Терапевт Исаева напомнила о рисках жаркой погоды для гипертоников

Короткая ссылка
Терапевт Ольга Исаева рассказала, что гипертоникам в жаркую погоду крайне не рекомендуется находиться на улице.
Терапевт Исаева напомнила о рисках жаркой погоды для гипертоников
  • Gettyimages.ru

«Конечно, это гипертоники, потому что риски повышения давления у них высокие. Это, в свою очередь, может сказываться и на состоянии головного мозга — например, привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению питания сердца, спазмам коронарных сосудов. То есть в принципе эти люди в группе риска», — сказала Исаева в разговоре с РИАМО.

Она отметила, что у некоторых людей жаркая погода и повышение атмосферного давления вызывают спазмирование сосудов, приводят к скачкам давления.

Это в большей мере относится к вегетатикам, людям с пониженным давлением.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить