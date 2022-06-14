Песков: Россия находится в нелёгкой ситуации, но «нет худа без добра»

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Россия находится в нелёгкой ситуации, но это подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами — нет худа без добра, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия находится в нелёгкой ситуации, но «нет худа без добра»
  • © Пресс-служба президента РФ

«Ситуация нелегкая, скорее её можно охарактеризовать как тяжёлую в плане этой беспрецедентной экономической войны. Но нет худа без добра», — сказал он в интервью ТАСС.

Песков отметил ослабевание роли резервных валют и утрату доверия к юридическим и финансовым системам во многих странах.

«Грубо говоря, когда у вас вложены деньги в некую страну, и вы отчётливо вдруг поняли, что их могут у вас просто отобрать... вы, естественно, если вы разумный инвестор, постепенно начинаете яйца всё-таки класть в разные корзины», — заключил пресс-секретарь президента.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко  ранее призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия предоставит Белоруссии $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения.

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