Лесной пожар площадью 160 га ликвидирован около нефтебазы в Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии ликвидирован лесной пожар на площади 160 га. Возгорание обнаружено в районе 1,5 км от склада ГСМ.

Об этом сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутии).

«Благодаря оперативному реагированию, слаженными действиями лесопожарных формирований, МЧС, государственной противопожарной службы и администрации района лесной пожар в Нерюнгринском районе, угрожавший нефтебазе, ликвидирован 12 июня на общей площади 160 гектаров», — сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплёв.

Уточняется, что первоначально площадь природного возгорания составляла 25 га.

11 июня о пожаре сообщили в пресс-службе управления МЧС по Якутии.