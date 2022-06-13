Лесной пожар площадью 160 га ликвидирован около нефтебазы в Якутии

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В Нерюнгринском районе Якутии ликвидирован лесной пожар на площади 160 га. Возгорание обнаружено в районе 1,5 км от склада ГСМ.

Об этом сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутии).

«Благодаря оперативному реагированию, слаженными действиями лесопожарных формирований, МЧС, государственной противопожарной службы и администрации района лесной пожар в Нерюнгринском районе, угрожавший нефтебазе, ликвидирован 12 июня на общей площади 160 гектаров», — сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплёв.

Уточняется, что первоначально площадь природного возгорания составляла 25 га. 

11 июня о пожаре сообщили в пресс-службе управления МЧС по Якутии.

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