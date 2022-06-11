В Якутии обнаружили природный пожар недалеко от склада ГСМ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«11 июня 2022 года поступило сообщение об обнаружении природного пожара между поселком Нагорный Нерюнгринского района и Нагорнинским складом ГСМ. Пожар действует на удалении 4 км от посёлка Нагорный и 1,5 км от Нагорнинского склада ГСМ», — заявили в МЧС.
Уточняется, что площадь пожара составляет 25 га, а протяжённость пожара по кромке — от 1 тыс. до 2,5 тыс. м. Угрозы подхода огня к нефтебазе нет.
В пресс-службе отмечают, что Нагорный является нежилым населённым пунктом.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Якутии ввели особый противопожарный режим.