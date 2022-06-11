В Якутии обнаружили природный пожар недалеко от склада ГСМ

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В пресс-службе управления МЧС по Якутии заявили, что спасатели обнаружили природный пожар площадью 25 га в 1,5 км от склада ГСМ.
В Якутии обнаружили природный пожар недалеко от склада ГСМ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«11 июня 2022 года поступило сообщение об обнаружении природного пожара между поселком Нагорный Нерюнгринского района и Нагорнинским складом ГСМ. Пожар действует на удалении 4 км от посёлка Нагорный и 1,5 км от Нагорнинского склада ГСМ», — заявили в МЧС.

Уточняется, что площадь пожара составляет 25 га, а протяжённость пожара по кромке — от 1 тыс. до 2,5 тыс. м. Угрозы подхода огня к нефтебазе нет.

В пресс-службе отмечают, что Нагорный является нежилым населённым пунктом.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Якутии ввели особый противопожарный режим.

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