В ряде районов Якутии ввели особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Сейчас особый противопожарный режим действует на территории Алданского, Амгинского, Абыйского, Вилюйского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и Эвено-Бытантайского районов и в городе Якутске», — заявили в МЧС.
Особый режим предполагает запрет на посещение лесов, разведение костров вблизи лесных территорий, сжигание мусора и сухостоя.
Также стало известно, что в Ульяновской области в выходные ожидается пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу, сухая и жаркая погода будет с 10 по 13 июня на северо-западе и юго-востоке региона. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности на природе.
Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.