В ряде районов Якутии ввели особый противопожарный режим

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В Якутске и 16 районах Якутии ввели особый противопожарный режим.
В ряде районов Якутии ввели особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Сейчас особый противопожарный режим действует на территории Алданского, Амгинского, Абыйского, Вилюйского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и Эвено-Бытантайского районов и в городе Якутске», — заявили в МЧС.

Особый режим предполагает запрет на посещение лесов, разведение костров вблизи лесных территорий, сжигание мусора и сухостоя.

Также стало известно, что в Ульяновской области в выходные ожидается пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу, сухая и жаркая погода будет с 10 по 13 июня на северо-западе и юго-востоке региона. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

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