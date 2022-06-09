В ряде районов Якутии ввели особый противопожарный режим

В Якутске и 16 районах Якутии ввели особый противопожарный режим.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Сейчас особый противопожарный режим действует на территории Алданского, Амгинского, Абыйского, Вилюйского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и Эвено-Бытантайского районов и в городе Якутске», — заявили в МЧС.

Особый режим предполагает запрет на посещение лесов, разведение костров вблизи лесных территорий, сжигание мусора и сухостоя.

Также стало известно, что в Ульяновской области в выходные ожидается пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу, сухая и жаркая погода будет с 10 по 13 июня на северо-западе и юго-востоке региона. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.