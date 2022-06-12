В России за сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализированы 819 человек, на 39,8% меньше по сравнению с 11 июня, когда в больницы попали 1362 человека.
В России за сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Выписаны в связи с выздоровлением 3480 человек. Всего зафиксировали 3403 новых случая COVID-19.

За сутки подтверждено 65 летальных исходов, сообщает стопкоронавриус.рф.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня.

Как сообщал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований. Нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было.

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