В России за сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализированы 819 человек, на 39,8% меньше по сравнению с 11 июня, когда в больницы попали 1362 человека.

РИА Новости

Выписаны в связи с выздоровлением 3480 человек. Всего зафиксировали 3403 новых случая COVID-19. За сутки подтверждено 65 летальных исходов, сообщает стопкоронавриус.рф. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня. Как сообщал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований. Нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было.