В России за сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Выписаны в связи с выздоровлением 3480 человек. Всего зафиксировали 3403 новых случая COVID-19.
За сутки подтверждено 65 летальных исходов, сообщает стопкоронавриус.рф.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня.
Как сообщал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований. Нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было.