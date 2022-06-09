Первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках исследований

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Первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было.
Первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках исследований
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«Вчера уже ввели препарат пятерым детям 9—11 лет. Никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было», — сказал он ТАСС.

Участникам исследования ввели 1/10 взрослой дозы препарата, отметил учёный.

Ранее Гинцбург информировал, что вакцинация детей 6—11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнётся 9—10 июня.

16 мая ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

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