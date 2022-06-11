В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1362 человека с COVID-19, накануне в больницы попали 1419 инфицированных.

Всего за 24 часа выявлено 3627 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3678.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 72 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 70 пациентов.

Также за сутки выздоровели 4827 человек, накануне — 4332.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня.