Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил срабатывание систем ПВО над городом
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Об этом он сообщил в своём аккаунте в Telegram.
«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны», — написал Развозжаев.
Он уточнил, что отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.
Ранее ТАСС сообщал, что в небе над Севастополем сработала система ПВО.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о продлении на полуострове высокого уровня террористической опасности, он будет действовать до 20:00 25 июня.
Власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.