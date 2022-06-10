Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил срабатывание систем ПВО над городом

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Срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Севастополем было тренировочным, заявил губернатор города Михаил Развозжаев.
Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил срабатывание систем ПВО над городом
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Telegram.

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны», — написал Развозжаев.

Он уточнил, что отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.

Ранее ТАСС сообщал, что в небе над Севастополем сработала система ПВО.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о продлении на полуострове высокого уровня террористической опасности, он будет действовать до 20:00 25 июня.

Власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.

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