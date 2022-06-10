Правительство приняло предложение МИД о выходе России из Всемирной туристской организации
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Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении.
Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения, что Россия заявила о намерении выйти из неё.
Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что Россия продолжит сотрудничать с зарубежными коллегами после выхода из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).