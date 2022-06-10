Правительство приняло предложение МИД о выходе России из Всемирной туристской организации

Кабмин принял предложение Министерства иностранных дел о выходе России из Всемирной туристской организации.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении.

Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения, что Россия заявила о намерении выйти из неё.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что Россия продолжит сотрудничать с зарубежными коллегами после выхода из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).