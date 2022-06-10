Депутат Горелкин прокомментировал законопроект об ограничении иностранной доли в сервисах объявлений

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с RT прокомментировал законопроект об ограничении доли владения онлайн-сервисами по размещению объявлений до 20% для иностранцев.

Как объяснил парламентарий, за последнее десятилетие онлайн-сервисы объявлений превратились в «огромные хранилища самых разнообразных данных о наших гражданах».

«Многими из них сейчас владеют иностранцы, поэтому мы всерьёз опасаемся за сохранность этой информации и не можем прогнозировать, что будет в случае её утечки», — сказал он.

Депутат отметил, что ещё одной проблемой являются мошенники.

«Объём мошеннических действий, которые совершаются с использованием классифайдов (онлайн-сервисов объявлений. — RT), исчисляется сотнями миллионов рублей. Я считаю, что пришла пора наводить в этой индустрии порядок», — подчеркнул Горелкин.

По мнению законотворца, следует также брать в расчёт международную ситуацию.

«Против страны практически официально объявлена информационная и технологическая война, нам необходимо обеспечить государственный контроль за основными игроками индустрии», — считает депутат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении иностранной доли в сервисах объявлений.