В Госдуму внесли законопроект об ограничении иностранной доли в сервисах объявлений

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Законопроект об ограничении доли владения онлайн-сервисами по размещению объявлений до 20% для иностранцев внесён в Госдуму. Об этом сообщил зампред комитета по информполитике Антон Горелкин.
В Госдуму внесли законопроект об ограничении иностранной доли в сервисах объявлений
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«Считаю необходимым законодательно ограничить долю владения классифайдов (онлайн-сервисов объявлений. — RT) иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более чем 20%», — написал он в Тelegram.

Горелкин добавил, что в настоящее время деятельность таких сервисов находится в «серой зоне», для их владельцев не прописаны обязанности, хотя по количеству пользователей «некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей» и других информационных ресурсов.

Ранее российский кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.

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