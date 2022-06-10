Диетолог Соломатина назвала преимущества батата над картофелем

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Разница между бататом и картофелем заключается в содержании медленных углеводов и антиоксидантов — батат более диетический, заявила диетолог Елена Соломатина.
Диетолог Соломатина назвала преимущества батата над картофелем
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«Батат богат медленными углеводами, которые не так резко повышают уровень глюкозы в крови, а это значит — не требуют для себя большого количества инсулина. Инсулин, как известно, перерабатывает лишнюю энергию в жир», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Диетолог также предостерегла от употребления сырого картофеля, так как это может спровоцировать отравление. По словам специалиста, батат имеет более низкий гликемический индекс и более диетический он — в сыром виде. 

«Картофель в сыром виде может содержать соланин, и это чревато отравлением организма. В картофеле, особенно в фиолетовом, много антиоксидантов. В батате ещё много бета-каротина, то есть провитамина А, а картофель более богат калием», — добавила Соломатина.

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News ранее рассказала о важности сбалансированного питания.

По её словам, также необходима физическая нагрузка, чтобы наработать мышечную массу.

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