Художник Сафронов раскритиковал логотип сменившей Макдоналдс в России компании

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Художник Никас Сафронов назвал логотип новой сети ресторанов, которая скоро откроется вместо Макдоналдса, случайным и непродуманным.
Художник Сафронов раскритиковал логотип сменившей Макдоналдс в России компании
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Логотип, скорее всего, делали для другого заведения, но предыдущему заказчику идея не понравилась, зато подошла обновлённой сети закусочных, предположил художник в комментарии Life.ru.

«Эмблема где-то напоминает букву М, чтобы ассоциироваться с Макдоналдсом. Если бы они ко мне обратились, я разработал бы им намного интереснее эмблему, чем то, что они предлагают. Случайная, непродуманная, неапробированная. Она случайная, взята с потолка. Можно предположить, что это лосось, который подают в дорогих ресторанах, и красная икра», — сказал Сафронов.

Ранее «Известия» сообщали, что на лого новой сети ресторанов изображены его главные символы: две палочки картошки фри и бургер.

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