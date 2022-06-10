Художник Сафронов раскритиковал логотип сменившей Макдоналдс в России компании

Художник Никас Сафронов назвал логотип новой сети ресторанов, которая скоро откроется вместо Макдоналдса, случайным и непродуманным.

Логотип, скорее всего, делали для другого заведения, но предыдущему заказчику идея не понравилась, зато подошла обновлённой сети закусочных, предположил художник в комментарии Life.ru.

«Эмблема где-то напоминает букву М, чтобы ассоциироваться с Макдоналдсом. Если бы они ко мне обратились, я разработал бы им намного интереснее эмблему, чем то, что они предлагают. Случайная, непродуманная, неапробированная. Она случайная, взята с потолка. Можно предположить, что это лосось, который подают в дорогих ресторанах, и красная икра», — сказал Сафронов.

Ранее «Известия» сообщали, что на лого новой сети ресторанов изображены его главные символы: две палочки картошки фри и бургер.