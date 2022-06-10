В Сочи возбудили дело после ДТП с экскурсионным автобусом

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика после аварии с участием экскурсионного автобуса в Сочи.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении водителя Mitsubishi Fuso Fighter возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, 64-летний водитель грузовика в тоннеле выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на бетонный отбойник, затем грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом, после чего автобус отбросило на «газель», двигавшуюся в попутном направлении.

«По уточнённым данным полиции, за медицинской помощью в результате ДТП обратились 15 пассажиров автобуса, детей среди них нет», — отметили в ведомстве.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что в результате ДТП с участием грузовика и экскурсионного автобуса в Сочи пострадали 20 человек.