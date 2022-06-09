В результате ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи были госпитализированы 14 человек

В Сочи 14 человек доставили в больницы из-за аварии с участием экскурсионного автобуса. Всего, по уточнённым данным, пострадали 19 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«По уточнённым данным, в результате ДТП в Красной Поляне с участием экскурсионного автобуса пострадали 19 человек (все взрослые). 14 из них доставили в городские больницы Сочи и Красной Поляны. Пять человек от госпитализации отказались» — говорится в заявлении.

Уточняется, что все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что в результате ДТП с участием грузовика и экскурсионного автобуса в Сочи пострадали 20 человек.