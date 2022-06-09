В Сочи 20 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом

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В результате ДТП с участием грузовика и экскурсионного автобуса в Сочи пострадали 20 человек, сообщает прокуратура Краснодарского края.
В Сочи 20 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом
  • РИА Новости

«Установлено, что грузовой автомобиль двигался из Сочи в сторону посёлка Красная Поляна, его водитель не справился с управлением и допустил столкновение с экскурсионным автобусом», — говорится в сообщении.

Всего пострадали 20 человек, четверо госпитализированы, данные уточняются.

Среди пострадавших нет детей.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате аварии с участием двух иномарок на Садовом кольце у станции метро «Парк культуры» в Москве.

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