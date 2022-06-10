Бывший судья Хахалева заочно арестована в Ростове-на-Дону

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал экс-судью Елену Хахалеву, которую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

«Елене Хахалевой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента её задержания», — цитирует Интерфакс сообщение объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

По мнению следователей, она совершила служебный подлог, в результате которого незаконно получила зарплату за дни прогулов, которые с 2016 по 2019 год в общей сложности составили 127 рабочих дней.

В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда.

Как сообщается, 8 декабря прошлого года она улетела в Ереван.