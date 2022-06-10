Онколог Ибрагимов рассказал о возможных причинах рака желудка

Врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, каким образом желудок может сигнализировать о развитии онкологии.

По словам Ибрагимова, некоторые виды, например, гастрита могут развиться до онкологии.

Кроме того, к раку может привести наличие в желудке хеликобактер пилори.

Ибрагимов подчеркнул, что человека в целом должны насторожить любые ощущения, которых не наблюдалось ранее. Ведь рак даёт о себе знать не сразу, часто симптомы могут проявиться на третьей или четвёртой стадии болезни, сказал эксперт в интервью Пятому каналу.

Кроме того, он посоветовал следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачам и проходить обследования.

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