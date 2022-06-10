Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты на выявление оспы обезьян

Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом сообщается по итогам переговоров главы службы Анны Поповой с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Нурмухаммедом Аманнепесовым.

«В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнёрам из Туркменистана разработанные научным центром «Вектор» Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что российские сотрудники также окажут консультативное содействие партнёрам из Туркмении.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.