Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты на выявление оспы обезьян

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Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом сообщается по итогам переговоров главы службы Анны Поповой с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Нурмухаммедом Аманнепесовым.
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты на выявление оспы обезьян
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«В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнёрам из Туркменистана разработанные научным центром «Вектор» Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что российские сотрудники также окажут консультативное содействие партнёрам из Туркмении.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

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