Невролог Кудрявцева рассказала о причинах проблем со сном в летний период

Врач-невролог медицинского сервиса «Доктис» Анна Кудрявцева рассказала о причинах проблем со сном в летний период.

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что за качественный сон отвечает гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. Отдых и высыпание происходят во время глубокого сна, а ранний солнечный свет летом может стимулировать мозг к переходу в поверхностную стадию, что не даёт полноценно отдохнуть.

Поэтому врач советует максимально затемнить помещение. В спальне также должно быть прохладно.

«При этом даже летом лучше спать под тяжёлым одеялом, а не заменять его лёгким или простынёй. Функция одеяла заключается не только в том, чтобы поддерживать комфортную для сна температуру», — отметила Кудрявцева.

Она также рекомендует отказаться вечером от чтения новостей, просмотра соцсетей или телевизора.

«Поможет прогулка перед сном на свежем воздухе или лёгкие упражнения», — считает врач.

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