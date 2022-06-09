Депутат Фролова поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

Парламентарии приняли в первом чтении соответствующий законопроект.

«Забота о детях с ограниченными возможностями здоровья ― одно из приоритетных направлений государственной социальной политики. Сейчас это не регламентировано: в одних регионах детям-инвалидам, находящимся на домашнем обучении, выдают сухой паёк, в других — денежную компенсацию, а в третьих — ничего», — заявила Фролова в беседе с ФАН.

По её словам, инициатива правильная, поскольку все дети с ограниченными возможностями должны получать помощь, в том числе в виде двухразового питания.

Ранее, как сообщала «Парламентская газета», в Госдуме предложили дать льготы детям-сиротам и инвалидам при зачислении в техникумы и колледжи.