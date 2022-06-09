Отоларинголог Зайцев напомнил о возможном вреде употребления мороженого в жару

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о возможном вреде употребления мороженого в жару.

«Когда на улице в тени уже +30 °С или около того, когда тело человека перегрето, его обменные процессы нарушены, перегрета слизистая глотки, на этом фоне он съедает порцию ледяного мороженого, слизистая не выдерживает такого резкого термического перепада и реагирует резким воспалением», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в результате может начаться острый фарингит или ангина. Есть вероятность развития воспаления носоглотки.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.