Отоларинголог Зайцев напомнил о возможном вреде употребления мороженого в жару

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Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о возможном вреде употребления мороженого в жару.
Отоларинголог Зайцев напомнил о возможном вреде употребления мороженого в жару
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«Когда на улице в тени уже +30 °С или около того, когда тело человека перегрето, его обменные процессы нарушены, перегрета слизистая глотки, на этом фоне он съедает порцию ледяного мороженого, слизистая не выдерживает такого резкого термического перепада и реагирует резким воспалением», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в результате может начаться острый фарингит или ангина. Есть вероятность развития воспаления носоглотки.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.

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