В Самарской области рассказали о работе по оказанию плановой медпомощи

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на площадке «Объясняем.рф» заявил, что плановая медпомощь в регионе возвращена на 100%.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Сейчас пациенты с ковид-инфекцией локализуются в некоторых соматических стационарах, но это дополнительные места, появившиеся во время пандемии. При этом все профильные отделения восстановлены в областной больнице им. Середавина, госпитале ветеранов войн, крупнейших медучреждениях Тольятти и других», — сказал Бенян.

По его словам, возобновилась и вся плановая помощь в рамках амбулаторно-поликлинического звена.

«Проводим в ускоренном режиме диспансеризацию и профилактические осмотры», — отметил министр.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.