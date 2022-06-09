В Самарской области рассказали о работе по оказанию плановой медпомощи

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на площадке «Объясняем.рф» заявил, что плановая медпомощь в регионе возвращена на 100%.
В Самарской области рассказали о работе по оказанию плановой медпомощи
  • Gettyimages.ru
  • © Comstock Images

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Сейчас пациенты с ковид-инфекцией локализуются в некоторых соматических стационарах, но это дополнительные места, появившиеся во время пандемии. При этом все профильные отделения восстановлены в областной больнице им. Середавина, госпитале ветеранов войн, крупнейших медучреждениях Тольятти и других», — сказал Бенян.

По его словам, возобновилась и вся плановая помощь в рамках амбулаторно-поликлинического звена.

«Проводим в ускоренном режиме диспансеризацию и профилактические осмотры», — отметил министр.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить