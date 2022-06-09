Путин: Россия не повторит экономические ошибки СССР
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«У нас не будет закрытой экономики», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
По его словам, закрытая экономика была в советское время, когда был создан «железный занавес».
«Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», — добавил российский президент.
Также Путин заявил, что, для того чтобы претендовать на лидерство, необходимо обеспечить суверенитет.