Путин: Пётр I возвращал территории, нам тоже выпала эта участь
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«Пётр I Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
По его словам, речь идёт о землях всего Приладожья, где был основан Санкт-Петербург.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — добавил российский лидер.
Также Путин заявил, что, для того чтобы претендовать на лидерство, необходимо обеспечить суверенитет.