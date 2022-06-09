Путин: Пётр I возвращал территории, нам тоже выпала эта участь

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе Северной войны император Пётр I возвращал территории, на долю нынешнего поколения выпала эта же участь.
Путин: Пётр I возвращал территории, нам тоже выпала эта участь
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Пётр I Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.

По его словам, речь идёт о землях всего Приладожья, где был основан Санкт-Петербург.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — добавил российский лидер.

Также Путин заявил, что, для того чтобы претендовать на лидерство, необходимо обеспечить суверенитет.

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