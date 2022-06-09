В Минфине ожидают роста ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы

Рынок ипотечного кредитования в России восстанавливается и уже в ближайшие месяцы перейдёт к уверенному росту. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.

«По оценке Минфина России, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдёт к уверенному росту», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что в связи со смягчением Центробанком кредитной политики прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке.

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