В Минфине ожидают роста ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы

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Рынок ипотечного кредитования в России восстанавливается и уже в ближайшие месяцы перейдёт к уверенному росту. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.
В Минфине ожидают роста ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

«По оценке Минфина России, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдёт к уверенному росту», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что в связи со смягчением Центробанком кредитной политики прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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