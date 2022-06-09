В Минфине ожидают роста ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы
- РИА Новости
«По оценке Минфина России, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдёт к уверенному росту», — говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что в связи со смягчением Центробанком кредитной политики прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.