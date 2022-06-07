В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке жилья

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что снижение цен на квартиры началось в мае и продолжится до осени 2023 года примерно по проценту в месяц.

«Итого за эти полтора года оно составит 15—20%, а в каких-то регионах и 30%», — отметил эксперт.

По его словам, это связано с тем, что на рынке жилья будет сокращаться спрос.

«Внутренняя логистика стройматериалов в стране почти не претерпела изменений, а там, где это случилось, всё уже наладилось», — добавил Апрелев.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.