В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке жилья

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке жилья
  • globallookpress.com

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что снижение цен на квартиры началось в мае и продолжится до осени 2023 года примерно по проценту в месяц.

«Итого за эти полтора года оно составит 15—20%, а в каких-то регионах и 30%», — отметил эксперт.

По его словам, это связано с тем, что на рынке жилья будет сокращаться спрос.

«Внутренняя логистика стройматериалов в стране почти не претерпела изменений, а там, где это случилось, всё уже наладилось», — добавил Апрелев.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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