Триумфальные ворота Ставрополя украсит проекция с российским флагом
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
Отмечается, что 12 июня от Триумфальной арки стартует патриотический мотопробег в рамках праздничной программы Дня России.
Мероприятия в День России проведут и в других городах Ставрополья. Так, в Железноводске зажгут балалайку, выложенную из 8,7 тыс. свечей.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.