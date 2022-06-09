Триумфальные ворота Ставрополя украсит проекция с российским флагом

В Ставрополе проведут патриотическую акцию накануне Дня России — на Триумфальных воротах появится проекция российского триколора. Увидеть её можно будет 11 июня с 20:00 до 23:00 мск.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

Отмечается, что 12 июня от Триумфальной арки стартует патриотический мотопробег в рамках праздничной программы Дня России.

Мероприятия в День России проведут и в других городах Ставрополья. Так, в Железноводске зажгут балалайку, выложенную из 8,7 тыс. свечей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.