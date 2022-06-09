Синоптик Тишковец предупредил о риске климатического стресса для здоровья

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температурные показатели выше определённых значений могут вызывать у человека климатический стресс и негативно отразиться на состоянии здоровья.

«У нас уже долгое время есть мода: чем жарче, тем лучше. Многие стремятся отдыхать в жаре (выше +30 °С. — RT), хотя это неразумно и вредно для здоровья. В среднем любая температура выше +27 °С вызывает климатический стресс», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Однако с учётом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться, добавил Тишковец.

По его мнению, июль является самым благоприятным месяцем для отдыха в Европейской России.

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