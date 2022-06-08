В Госдуме одобрили законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России.

Как сообщает РИА Новости, данный документ предлагает не выдавать лицензию на приобретение оружия гражданам России, если силовым структурам известно, что они причастны к организованной преступной группе или имеют намерения использовать оружие в противоправных целях, а также если есть признаки угрозы для государственной и общественной безопасности.

Как указывает агентство, один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, отметил в своём Telegram, что речь идёт о ещё большем усилении контроля со стороны государства за оборотом оружия, чтобы люди, имеющие психические отклонения и связанные с криминалом, не имели доступа к оружию.

13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД.