Миронов рассказал об аварии с велосипедистом в Москве
- РИА Новости
«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал он в Telegram.
Миронов добавил, что после ЧП он попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД.
«Он (пострадавший. — RT) госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится», — сообщил политик.
В декабре стало известно о гибели в ДТП депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова.