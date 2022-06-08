Миронов рассказал об аварии с велосипедистом в Москве

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал подробности аварии с велосипедистом в Москве.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал он в Telegram.

Миронов добавил, что после ЧП он попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД.

«Он (пострадавший. — RT) госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится», — сообщил политик.

В декабре стало известно о гибели в ДТП депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова.