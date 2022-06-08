Депутат Нилов прокомментировал ситуацию с доступностью образования для детей-инвалидов

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) прокомментировал ситуацию с доступностью образования для детей-инвалидов.
Депутат Нилов прокомментировал ситуацию с доступностью образования для детей-инвалидов
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Как пишет «Парламентская газета», условия для беспрепятственного доступа созданы в 49,09% зданий общеобразовательных организаций в целом по России. Такие данные содержатся в ежегодном докладе правительства о реализации госполитики в сфере образования.

По словам Нилова, нужно уделять больше внимания вопросу доступности образования для детей-инвалидов.

Депутат также выразил мнение, что необходимо решать и вопрос с тьюторами — наставниками для детей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями.

«Законодательно для этого всё есть. Необходимо больше внимания уделять проблеме доступности образования для детей-инвалидов. Прежде всего, в регионах», — отметил Нилов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Всероссийский центр для одарённых незрячих детей откроют осенью в Москве.

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