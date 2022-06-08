Минтруд России: российский рынок труда чувствует себя достаточно стабильно

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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что российский рынок труда в настоящий момент чувствует себя достаточно стабильно.
Минтруд России: российский рынок труда чувствует себя достаточно стабильно
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«У нас есть определённые прогнозы. Вы знаете, есть прогноз Минэкономразвития, который был опубликован. Хочу сказать, что меры, которые мы сформулировали в оперативном режиме по поддержке рынка труда, — они действительно обширные», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идёт о возможности для граждан пройти программы обучения на базе центров занятости, есть программы переобучения работников на предприятиях, существуют общественные работы, субсидирование найма для молодых специалистов.

«На данном этапе рынок труда чувствует себя достаточно стабильно, перспективы будут зависеть от решения отдельных компаний, в том числе с иностранным участием», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на снижение уровня безработицы в стране, необходимо держать ситуацию под контролем.

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