Путин призвал держать ситуацию с безработицей под контролем

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на снижение уровня безработицы в стране, необходимо держать ситуацию под контролем.

«Отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений.

«В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение. Однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем», — добавил он.

Путин отметил, что риски на рынке труда все ещё сохраняются.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России.