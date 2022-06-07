Путин призвал держать ситуацию с безработицей под контролем

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Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на снижение уровня безработицы в стране, необходимо держать ситуацию под контролем.
Путин призвал держать ситуацию с безработицей под контролем
  • РИА Новости

«Отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений.

«В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение. Однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем», — добавил он.

Путин отметил, что риски на рынке труда все ещё сохраняются.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России.

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