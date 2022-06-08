Дерматолог Галлямова призвала воздержаться от народной медицины при солнечных ожогах

Короткая ссылка
Врач-дерматолог Юлия Галлямова порекомендовала не прибегать к методам народной медицины при солнечных ожогах.
Дерматолог Галлямова призвала воздержаться от народной медицины при солнечных ожогах
  • Gettyimages.ru

«Когда вы чувствуете, что обгораете, необходимо уйти с солнца и нанести пантенол. Ни в коем случае не использовать народные методы: сметану, соки растений, потому что они могут усугубить ситуацию, вызвать различные инфекции, пододерматиты», — объяснила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, если у получившего ожог повысилась температура, ему стоит принять антигистаминные или жаропонижающие средства.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить