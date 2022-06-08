Дерматолог Галлямова призвала воздержаться от народной медицины при солнечных ожогах

Врач-дерматолог Юлия Галлямова порекомендовала не прибегать к методам народной медицины при солнечных ожогах.

«Когда вы чувствуете, что обгораете, необходимо уйти с солнца и нанести пантенол. Ни в коем случае не использовать народные методы: сметану, соки растений, потому что они могут усугубить ситуацию, вызвать различные инфекции, пододерматиты», — объяснила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, если у получившего ожог повысилась температура, ему стоит принять антигистаминные или жаропонижающие средства.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.