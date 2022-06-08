Москалькова: Россия работает над возвращением Виктора Бута

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона работает над возвращением находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
Москалькова: Россия работает над возвращением Виктора Бута
  • РИА Новости

По её словам, у Бута наступил срок, позволяющий рассматривать вопрос о передаче осуждённого для отбывания наказания в страну гражданства. 

«Именно в том направлении работает и Министерство иностранных дел, и Генеральная прокуратура, и Минюст, и мы тоже постоянно находимся в диалоге с тем, чтобы найти компромисс в решении этого вопроса», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Ранее супруга Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его состояния.

В июне 2021 года мать Виктора Бута, который отбыл уже половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына на родину.

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