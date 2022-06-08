Офтальмолог Напылова дала рекомендации по работе за компьютером

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Врач-офтальмолог Ольга Напылова дала рекомендации по работе за компьютером.
Офтальмолог Напылова дала рекомендации по работе за компьютером
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки.

«Рабочее место должно быть хорошо освещено. Поэтому, даже когда в офисе есть окна, необходимо включать верхний свет. Если и его недостаточно, можно воспользоваться настольной лампой», — сказала эксперт.

По её словам, зарядку для глаз желательно проводить хотя бы в течение 20 секунд через каждые 20 минут.

«Чтобы дать глазам отдохнуть, достаточно просто отвести взгляд от экрана и посмотреть вдаль как минимум на расстояние шести метров. Также можно делать глазами разные вращательные движения. При ощущении сухости начать интенсивно сжимать и раскрывать глаза в быстром темпе», — посоветовала Напылова.

Ранее врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова в беседе с Общественной службой новостей назвала возможные причины развития близорукости — самой распространённой проблемы со зрением.

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