Клишас прокомментировал практику освобождения от уголовного преследования по налоговым преступлениям

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал инициативу Минюста об освобождении от уголовной ответственности по налоговым преступлениям, если человек выплатил положенное и уплатил штрафы.

«Мы рассматриваем преступления в сфере экономической деятельности. Когда речь идёт о жизни и здоровье граждан, о половой свободе и половой неприкосновенности, об обороне государства, тогда подобные механизмы невозможны», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, если в дальнейшем станет ясно, что соответствующий закон действует не так, как планировалось изначально, то будут внесены изменения.

В апреле сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают отказ от возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, при условии полной оплаты недоимки, пеней и штрафов.