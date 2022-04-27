Путин поручил обеспечить отказ от возбуждения дел за неуплату налогов при оплате недоимки
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объёме недоимки, пеней и штрафов», — отмечается в поручении.
Соответствующее поручение дано российскому правительству, Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, а также администрации президента России при участии общественной организации «Деловая Россия». Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2022 года.
Кроме того, поручено внести изменения в законодательство касательно «сокращения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений».
Также президент России поручил изучить возможность создания в стране рейтинга добросовестных налогоплательщиков.