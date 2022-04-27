Путин поручил обеспечить отказ от возбуждения дел за неуплату налогов при оплате недоимки

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают отказ от возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, при условии полной оплаты недоимки, пеней и штрафов.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объёме недоимки, пеней и штрафов», — отмечается в поручении.

Соответствующее поручение дано российскому правительству, Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, а также администрации президента России при участии общественной организации «Деловая Россия». Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2022 года.

Кроме того, поручено внести изменения в законодательство касательно «сокращения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений».

Также президент России поручил изучить возможность создания в стране рейтинга добросовестных налогоплательщиков.