Путин поручил изучить вопрос создания рейтинга добросовестных налогоплательщиков

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Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность создания в стране рейтинга добросовестных налогоплательщиков.
Путин поручил изучить вопрос создания рейтинга добросовестных налогоплательщиков
  • РИА Новости

«Правительству России совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков», — говорится в перечне поручений главы государства.

Отмечается, что рейтинг может формироваться с учётом уровня налоговой нагрузки для предоставления его лидерам налоговых преференций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России могут увеличить в два раза.

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