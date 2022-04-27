Путин поручил изучить вопрос создания рейтинга добросовестных налогоплательщиков

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность создания в стране рейтинга добросовестных налогоплательщиков.

«Правительству России совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков», — говорится в перечне поручений главы государства.

Отмечается, что рейтинг может формироваться с учётом уровня налоговой нагрузки для предоставления его лидерам налоговых преференций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России могут увеличить в два раза.