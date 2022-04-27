Путин поручил изучить вопрос создания рейтинга добросовестных налогоплательщиков
- РИА Новости
«Правительству России совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков», — говорится в перечне поручений главы государства.
Отмечается, что рейтинг может формироваться с учётом уровня налоговой нагрузки для предоставления его лидерам налоговых преференций в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России могут увеличить в два раза.