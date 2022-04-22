«Известия»: в России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов соответствующего законопроекта.
Как отмечается, с учётом роста цен на жильё готовится закон о повышении лимитов налогового вычета как минимум в два раза.
По информации издания, максимальная сумма для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн рублей.
В марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное количество ипотечных сделок.
Кроме того, в России выросло количество выданных разрешений на строительство.