«Известия»: в России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья

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Максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России могут увеличить в два раза.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов соответствующего законопроекта.

Как отмечается, с учётом роста цен на жильё готовится закон о повышении лимитов налогового вычета как минимум в два раза.

По информации издания, максимальная сумма для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн рублей.

В марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное количество ипотечных сделок.

Кроме того, в России выросло количество выданных разрешений на строительство.

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