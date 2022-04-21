В Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года

Короткая ссылка
В марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное количество ипотечных сделок.
В Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 23,7% от общей суммы в стране. В марте 2022 года в столице было выдано льготных ипотечных кредитов общим объёмом 6,1 млрд рублей, что в два раза больше показателей февраля», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего в Москве с начала действия программы выдано кредитов на сумму, превышающую 0,5 трлн рублей.

По данным столичного управления Росреестра, в марте 2022 года зарегистрирован 12 341 договор ипотечного жилищного кредитования (+13% к февралю 2022-го и +8,2% к марту 2021-го).

В I квартале зарегистрировано 31 532 договора с привлечением кредитных средств (+18,8% к аналогичному периоду 2021-го), передаёт портал мэра и правительства столицы.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на рынке ипотеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить