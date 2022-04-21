В Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года

В марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное количество ипотечных сделок.

Об этом сообщает НСН.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 23,7% от общей суммы в стране. В марте 2022 года в столице было выдано льготных ипотечных кредитов общим объёмом 6,1 млрд рублей, что в два раза больше показателей февраля», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего в Москве с начала действия программы выдано кредитов на сумму, превышающую 0,5 трлн рублей.

По данным столичного управления Росреестра, в марте 2022 года зарегистрирован 12 341 договор ипотечного жилищного кредитования (+13% к февралю 2022-го и +8,2% к марту 2021-го).

В I квартале зарегистрировано 31 532 договора с привлечением кредитных средств (+18,8% к аналогичному периоду 2021-го), передаёт портал мэра и правительства столицы.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на рынке ипотеки.