Адвокат: Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал решение суда о штрафе в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, музыкант настаивает на своей невиновности.

«Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, так как само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон. Также отсутствуют какие-либо призывы», — сказал адвокат.

20 мая суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

В конце апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.