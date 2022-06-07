Дерматолог Галлямова напомнила о необходимости защищать кожу от солнца

Кандидат медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова напомнила о необходимости защищать кожу от солнца.

«Защищать её нужно обязательно. Особенно летом, особенно в период солнцестояния, когда 12 часов. С 11 до 13 — самое опасное время, когда лучи А достигают как раз поверхности Земли. Нужно не загорать в эти часы, а загорать только в определённые часы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно использовать солнцезащитный крем, с высоким фильтром защиты, который наносится каждые два часа.

Как отметила Галлямова, если возникло ощущение, что кожа начинает обгорать, то следует немедленно уйти в тень.

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