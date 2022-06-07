В РСТ рассказали о лучших направлениях для отдыха в День России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о лучших направлениях для отдыха в День России.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что это Сочи, Санкт-Петербург, Карелия, Московская область и Золотое кольцо.

Как отметил эксперт, поскольку выходных будет три, лучше выбирать места, куда можно долететь на самолёте, или же региональные либо межрегиональные туры.

«В целом очень широкий спектр, начиная с юга России. Отдых в Сочи на двоих с перелётом обойдется где-то до 50 тыс. рублей, но можно и поскромнее», — пояснил Барзыкин.

Кроме того, в беседе с изданием Pravda.Ru он напомнил, что сезон на юге страны «в полном разгаре».

«В Крыму в два раза увеличили объёмы железнодорожного сообщения. С июня из Москвы ездят чартерные автобусы, в июле аналогичная ситуация будет в Санкт-Петербурге. Есть рейсы не только в Крым, но и на побережье Краснодарского края», — уточнил эксперт.

Он добавил, что активно растёт турпоток и на Северный Кавказ.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила о необходимости развивать автотуризм и водный транспорт в курортных регионах.