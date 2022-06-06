Депутат Костенко заявила о необходимости развивать автотуризм и водный транспорт в курортных регионах

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Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила о необходимости развивать автотуризм и водный транспорт в курортных регионах.
Депутат Костенко заявила о необходимости развивать автотуризм и водный транспорт в курортных регионах
  • Gettyimages.ru

«Все стремятся хотя бы раз в год побывать на море. Исходя из текущей ситуации, в выигрыше только Сочи, но в связи с этим немало проблем. У нас точка доступа на юге — это Ставропольский край или Сочи, оттуда люди делают пересадки в другие города. Большой наплыв туристов», — заявила она в пресс-центре «Парламентской газеты».

Как отметила Костенко, основной упор в настоящее время делается на водное сообщение между курортными городами.

«Мы могли бы, допустим, из Крыма переплывать в Сочи. Нужно посмотреть, как это работает и как быстро перестраивается транспортная доступность», — сказала депутат.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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