Источник: Агаларов продолжит карьеру в Азербайджане

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов покинет команду и продолжит карьеру в азербайджанском «Сабахе».
Источник: Агаларов продолжит карьеру в Азербайджане
  • РИА Новости

«Сабах» может арендовать Агаларова, если контракт с «Уфой» будет действовать дальше, сообщает Eurostavka.ru. Отмечается, что российский нападающий получит азербайджанский паспорт.  

Также сообщается, что интерес к 21-летнему форварду проявляют «Зенит», «Краснодар» и некоторые бельгийские клубы.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Уфы» Агаларова в прошлом сезоне.

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